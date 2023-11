Eingeklemmt und schwer verletzt: Zwei Autos kollidieren im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Diedorf. Ein Autofahrer geriet bei Diedorf ins Schleudern. Die ihm entgegenkommende Fahrerin versuchte noch zu bremsen - doch leider vergebens.

Ein 76-Jähriger war am Montagabend mit seinem Auto von Kaltennordheim in Richtung Diedorf unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet.

Nach Polizeiinformationen, kam ihm gleichzeitig eine 36-Jährige entgegen. Die Frau bemerkte die Situation und versuchte zu bremsen. Doch trotz aller Bemühungen kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.

Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein Schaden von 15.000 Euro entstand.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.