Eisenach: Neue Qualität bei Extremisten-Auseinandersetzung

Eisenach. Die Ermittlungen nach dem Angriff aufs Bulls Eye in Eisenach laufen. Etwa 50 politisch motivierte Taten ab es im vergangenen Jahr in Eisenach.

Nach dem Angriff auf die als Objekt der rechten Szene bekannte Kneipe „Bulls Eye“ am 11. Januar in Eisenach hat die Polizei die Kontrollen an den bekannten Örtlichkeiten erhöht. Man wolle auf diese Weise auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken, begründet auf Anfrage der Leitende Polizeidirektor Günther Lierhammer.

Eine konkrete Gefährdung, erklärt er, ist für die Bevölkerung gegenwärtig zwar nicht erkennbar, aber der Leiter der Landespolizeiinspektion Gotha spricht ebenso wie der Vorsitzende des Innenausschusses im Thüringer Landtag, Raymond Walk (CDU) nach dieser Tat von einer „neuen Qualität“ (wir berichteten).

Seit Jahren gibt es in der linken wie rechten Eisenacher Szene Aktivitäten, weiß Lierhammer. Auch in sozialen Medien sind die Gruppen aktiv. Die Stadt gilt als ein rechtsextremistischer Schwerpunkt in Thüringen. In einer Analyse kam das Bundesamt für Verfassungsschutz im Juli 2020 zu dem Ergebnis, dass es Anhaltspunkte gibt, die nahe legen, dass sich ein kleiner Teil der gewaltorientierten linksextremistischen Szene in Thüringen zunehmend radikalisiert.

Die Straftäter sindin vielen Fällen nicht zu ermitteln

Hierbei bildeten sich Kleingruppen heraus, die eigene Tatserien begehen und eine nochmals gesteigerte Gewaltbereitschaft zeigten, heißt es in diesem Bericht. Im vorigen Jahr wurden im Stadtgebiet zirka 50 Straftaten registriert. Hauptsächlich waren das politisch motivierte Sachbeschädigungen. Verursacher wie Motive dafür seien in vielen Fällen nicht zu ermitteln gewesen und oft keiner politischen Szene zuzuordnen, so die Polizei.

Viele der Delikte passierten in Zusammenhang mit Versammlungslagen oder Wahlen. Manchmal wird auch ohne politische Motivation gesprayt. So haben Ermittler einem Mann Schmierereien am Gebäude der Eisenacher Polizei nachweisen können, für die es letztlich kein politisches Motiv gab. Der neue Vorfall am Bulls Eye ist nach Polizeiangaben nach gut zwei Jahren wieder der erste Fall in dieser Größenordnung in Eisenach. Am 11. Januar war gegen 4.45 Uhr am Fenster der Kneipe ein Sprengsatz detoniert. Die Druckwelle zerstörte das Fenster und Teile des Innenraums. Ein Auto wurde beschädigt, und Bewohner mussten vorsorglich evakuiert werden.

Bekennervideo wirdals authentisch eingestuft

Laut Staatsanwaltschaft Meiningen liegt der entstandene Sachschaden bei 40.000 Euro. Wie unsere Zeitung berichtete, gibt es ein Bekennervideo, das vom Thüringer Landeskriminalamt (LKA) als „authentisch“ eingestuft wird. Die Meininger Staatsanwaltschaft erklärt, die Ermittlungen zum Verfasser der Nachricht laufen.

Zu der Tat bekannte sich die Antifaschistische Koordination 36, kurz AK 36, eine Gruppierung aus dem linksextremen Spektrum. „Es gibt Hinweise, dass AK 36 in Verbindung mit dem Anschlag in Eisenach gebracht werden kann“, weiß auch Raymond Walk. Der Eisenacher Landtagsabgeordnete hat das Thema auf die Tagesordnung des nächsten Innenausschusses am 28. Januar gesetzt. Auf der Internetseite indymedia.org findet sich der Hinweis, dass die Täter mit der feministisch-antifaschistischen Flinta*-Bewegung sympathisieren. Das Landeskriminalamt hält sich bedeckt bei der Nachfrage, ob Frauen die jüngste Tat verübten. Nach Informationen unserer Zeitung wurden aber Bilder sichergestellt, die insgesamt fünf Personen zeigen, die zur mutmaßlichen Tatzeit in Tatortnähe unterwegs waren.

Bisher keine Unbeteiligtenaußerhalb der Szenen verletzt

Für Günther Lierhammer ist der neueste Angriff auf die rechte Szene-Kneipe der erste von linksextremer Seite überhaupt mit derartigen Auswirkungen, da hier auch Gefahr für Leib und Leben Unbeteiligter bestanden hat. Bislang kamen außerhalb der linken und rechten Szene in Eisenach noch keine Menschen zu Schaden, betont der LPI-Leiter.

Mitte Oktober 2019 hatten mehrere Angreifer schon einmal das Bulls Eye überfallen. Wochen später wurde der Besitzer, der der rechten Szene zugeordnet werden kann, von Unbekannten zusammengeschlagen. Die Bundesanwaltschaft ermittelte in diesen Fällen gegen die Leipziger Linksextremistin Lina E. wegen des Verdachtes, für diese Straftaten verantwortlich zu sein. Sie sitzt noch in Untersuchungshaft. Ob der jüngste Überfall mit ihr in Zusammenhang steht, wird vom Landeskriminalamt geprüft.

Weitere politisch motivierte Straftaten gab es in der Nacht des 11. Januar jedoch nicht, erklärt die Polizei auf Nachfrage. Ungeklärt ist auch noch, wer für die Sachbeschädigungen am Burschenschaftsdenkmal von Ende Oktober 2019 verantwortlich ist. Die Polizei hatte zuletzt Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht, die Personen bei der Tat zeigten. Man gehe verschiedenen Ansätzen nach, so Lierhammer. Laut LPI-Leiter sei es aber gelungen, diverse Sachbeschädigungen, Volksverhetzungen und das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen aufzuklären.