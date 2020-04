Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Gera. Ein Elfjähriger ist am Dienstag in Gera angefahren worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Elfjähriger Junge in Gera bei Supermarkt-Parkplatz angefahren

Elfjähriger Junge in Gera bei Supermarkt-Parkplatz angefahren

In Gera ist am Dienstagmittag gegen 11.15 Uhr ein Elfjähriger in der Nähe eines Supermarktparkplatzes angefahren worden.

Eine 68-jährige Autofahrerin soll den Jungen zu spät bemerkt haben, als sie von einem Supermarktparkplatz auf die Vogtlandstraße auffahren wollte. Der Junge, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war, kam durch den Zusammenstoß zu Fall, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallermittlungen sucht die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

