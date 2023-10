Entlaufener Hund reißt im Altenburger Land zwei Hauskaninchen

Gerstenberg. Eine Grundstücksgrenze und ein geschlossener Stall haben einen Hund in Gerstenberg nicht davon abgehalten, zwei Kaninchen zu reißen.

Am Samstag kam es in Gerstenberg im Altenburger Land zu einem Vorfall mit einem Hund. Wie die Polizei am Sonntag informierte, entlief der Hund aus dem Grundstück seines Besitzers und gelangte auf ein benachbartes Grundstück, auf welchem sich ein Kaninchenstall befand.

Der Hund habe den Stall geöffnet und tötete daraufhin zwei der darin befindlichen Kaninchen. Der Hund wurde wenige Minuten später durch seinen Besitzer unter Kontrolle gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

