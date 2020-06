Der am Theater bei Bauarbeiten entdeckte Bombenblindgänger soll am frühen Mittwochabend entschärft werden. Der Evakuierungsbereich umfasst 500 Meter um das Theater herum.

Bombenfund in Nordhausen: Innenstadt ist abgesperrt

Nach jetzigem Stand müssen sie sich laut Stadtverwaltung nicht auf eine Übernachtung an einem anderen Ort einstellen. Die Arbeiten des Sprengmeisters könnten sich allerdings bis in die Abendstunden hinziehen, so Sprecher Lutz Fischer.

Hunderte Sicherheits- und Rettungskräfte im Einsatz

Hunderte Rettungs-und Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Die Polizei hat die Zufahrtsstraßen zum Evakuierungsbereich abgesperrt. Kontrolliert wird nun, ob sich in diesem auch tatsächlich niemand mehr aufhält: „Ein Verbleib im Evakuierungsbereich ist auch ‚auf eigene Gefahr verboten“, stellt Fischer klar.

Betroffen ist dieses Mal nur ein Seniorenheim: das der Caritas in der Kranichstraße mit etwa 70 Bewohnern. Aufatmen können unterdessen die Bewohner und Mitarbeiter anderer Heime, etwa vom DRK am Marienweg, von K & S in der Stolberger Straße und von der Diakonie in der Rautenstraße. Im Norden der Stadt reicht der Evakuierungsradius bis zur Schröterstraße, im Osten bis zur Eichendorffstraße, im Süden bis hinter die Petersberg-Regelschule, im Westen bis zum Neuen Weg.

Drei Evakuierungszentren in Nordhausen eingerichtet

Die Stadt hat Evakuierungszentren in der Schule „Am Förstemannweg“ in Nordhausen-Ost, in der Grundschule Niedersalza und der Lessing-Regelschule eingerichtet. Seit 15 Uhr fahren Pendelbusse dorthin. Auch alle anderen Stadtbusse und Straßenbahnen sind kostenfrei nutzbar, damit der Innenstadtbereich verlassen werden kann, Verwandte und Bekannte oder die Evakuierungszentren aufgesucht werden können.

In den Evakuierungszentren muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, wo der 1,50-Mindestabstand zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann, etwa in Toiletten und am Eingang. Wegen der Corona-Pandemie setzt man nicht allein auf die Turnhallen, vielmehr stehen den Menschen bei dieser Evakuierung die Klassenräume offen, jeweils zehn Menschen könnten hier Platz finden und ausreichend Abstand zueinander halten. In der Lessingschule, wo 20 Klassenräume offen stehen, war kurz vor 16 Uhr allerdings noch niemand eingetroffen. In der Niedersalzaer Schule zählten die Helfer wenig später gerade einmal vier Leute. Kurz vor 17 Uhr zählte man in der Schule in Ost 55 Nordhäuser.

Nicht kommen dürfen in die Evakuierungszentren Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung und solche mit jeglichen Erkältungssymptomen. Auch sie sollten sich an den Cityruf wenden.

Blindgänger ist 227 Kilo US-Fliegerbombe

Bei dem Blindgänger handelt sich um eine 227 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe: „Sie hat nur einen Zünder am Heck mechanischer Bauart, am Kopf der Bombe ist eine Blindverschraubung“, erklärte Sprengmeister Andreas West.

Bereits am 6. November vergangenen Jahres mussten die Munitionsexperten der Firma Tauber Delaborierung anrücken, um einen 227 Kilogramm schweren Blindgänger unschädlich zu machen. Dies war besonders gefährlich, weil die Bombe einen Langzeitzünder hatte, der mit Säure funktioniert.

Doch auch im neuerlichen Fall schätzte Sprengmeister Andreas West die Gefahr so hoch ein, dass er die Entschärfung nicht hinausschieben wollte: „Wir wollen keine Risiken eingehen, auch aufgrund der angekündigten Wetterveränderung.“ Auch ein Blitzschlag könne gefährlich sein.

West selbst wird die Entschärfung vornehmen, das Wasserschneidsystem soll zum Einsatz kommen. Mit fünf weiteren Kollegen ist er bereits vor Ort, um die Bombe freizulegen.

Der Evakuierungsbereich umfasst 500 Meter um das Theater herum. Foto: Lutz Fischer / Stadtverwaltung Nordhausen

Im November 2019 mussten 15.000 Menschen evakuiert werden

Rund 15.000 Menschen mussten bei der letzten Entschärfung im November 2019 ihr Zuhause verlassen, der Evakuierungsradius war damals wegen des Säure-Zünders 1000 Meter groß. Sie konnten erst in der Nacht nach 2.30 Uhr zurück: Die Entschärfung hatte sich erheblich verzögert, weil sich einige geweigert hatten, ihre Wohnungen zu verlassen oder als Schaulustige in der Evakuierungszone unterwegs waren.

Im Februar drohte eine erneute Bombenentschärfung am Theater: Damals hatten Bauleute eine „verdächtige Anomalie“ gefunden, die sich bei näherer Untersuchung jedoch als harmlos herausstellte.

