Polizeieinsatz nach stundenlanger Ruhestörung in Drogenwohnung

Nachbarn beschwerten sich in der Nacht zu Mittwoch in der Erfurter Stielerstraße über Lärm. Über Stunden kamen aus einer Wohnung laute Geräusche. Es wurde geschrien und Türen wurden zugeschlagen. Als die Beamten an der Wohnung klingelten, kam ihnen Marihuana Geruch entgegen. Außerdem konnten sie durch den Türspalt eine Wasserpfeife erkennen. Da der Mieter einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung nicht zustimmte, erwirkten die Polizisten einen Durchsuchungsbeschluss.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde schnell klar, warum der 36-Jährige die Polizisten nicht hereinlassen wollte. In den unterschiedlichsten Verstecken fanden die Ordnungshüter Bargeld und Drogen. Die Beamten stellten neben mehr als 1.000 Euro Bargeld und Handys auch Kleinstmengen von Crystal und Marihuana sicher. Außerdem fanden sie Ecstasy Tabletten und LSD Trips. Gegen den 36-jährigen Wohnungsinhaber und seine 33-jährige Besucherin wird nun ermittelt.

Erwischt

Betrunkene Autofahrer wurden am Dienstag in Erfurt erwischt. Gegen 19 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Wendenstraße einen 43-jährigen VW-Fahrer. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem erreichte er beim Atemalkoholtest knapp 1,5 Promille. Ein 42-jähriger Porsche-Fahrer hatte ebenfalls zu tief ins Glas geschaut. Der 42-Jährige wurde gegen Mitternacht in der Liebknechtstraße einer Kontrolle unterzogen. Er brachte es auf knappe 1,4 Promille. Bei beiden Männern wurde eine Blutentnahme veranlasst, die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Polizei sucht Parfümdieb

Die Erfurter Polizei fahndet nach mehreren Männern (hier sehen Sie Fotos). Sie stehen im Verdacht, am 1. Februar in einer Drogerie in der Erfurter Innenstadt Parfüm im Wert von über 700 Euro gestohlen zu haben. Hinweise zu den beiden Männern nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0 oder -1156 bzw. per Mail: leiter-ed.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0051390/2020 entgegen.

