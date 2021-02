Erfurt: Radfahrerin angefahren - Mann flüchtet vor Polizeikontrolle

Erfurt Die Polizei zeigt außerdem drei Personen an, die in einer Wohnung Marihuana konsumierten.

Im Bereich der Reglermauer in Erfurt kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-Jährige fuhr mit ihrem Rad hinter einem Pkw. Dieser hielt an und wollte dem entgegenkommenden Verkehr Platz machen und setzte zurück. Dabei übersah er die Frau auf dem Fahrrad hinter ihm und fuhr sie an. Die Frau stürzte und verletzte sich, ihr Rad wurde beschädigt. Der beim 18-jährigen Autofahrer durchgeführte Drogenschnelltest war positiv, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Flucht statt Kontrolle

In Kindelbrück wollten Polizeibeamte am Donnerstag kurz vor Mitternacht einen VW-Fahrer kontrollieren. Dieser missachtete das Signal und flüchtete stattdessen. Im Rahmen der Fahndung wurde das Auto im Bereich der Goethestraße gefunden. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Die am Auto angebrachten Kennzeichen gehörten nicht an den VW. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei beendet gemütliche Runde

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagmittag in der Karthäuserstraße. Aus einer Wohnung roch es nach Marihuana. Drei Personen zwischen 18 und 38 Jahren hatten in gemütlicher Runde zusammen gesessen und die Droge konsumiert. Da die drei die Tür nicht öffneten, tat die Polizei dies zwangsweise. Bei allen drei Personen wurde Marihuana gefunden. Die Drogen wurden sichergestellt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: