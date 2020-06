Erfurt In Erfurt ist am Mittwochmorgen eine Straßenbahn mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Der Transporter wurde zwischen der Bahn und einem Strommast eingklemmt.

Erfurt: Schwerer Unfall mit Straßenbahn - Transporter eingeklemmt

In Erfurt kam es am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr zu einem schweren Unfall. Auf der Binderslebener Landstraße zwischen Hauptfriedhof und Flughafen stieß an einer Ampelkreuzung ein Transporter mit einer Straßenbahn zusammen.

Der Transporter wurde zwischen der Straßenbahn und einem Strommast eingeklemmt. Mindestens eine Person in dem Wagen wurde schwer verletzt. Die Bahn entgleiste, der Fahrer und drei Fahrgäste erllitten einen Schock.

Der Autoverkehr wurde zunächst über die Buswendeschleife an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Evag hat einen Schienenersatzverkehr zwischen Hauptfriedhof und Büropark Airfurt eingerichtet.

Schwerer Straßenbahnunfall am Erfurter Hauptfriedhof. Gegen 6:35Uhr ist an einer Ampelkreuzung eine Straßenbahn in ein Fahrzeug der Stadt Erfurt gekracht. Dessen Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die Bahn entgleiste. Die drei Insassen und Fahrer erlitten einen Schock. pic.twitter.com/7ErWzRMSkR — BlaulichtnewsTH (@BlaulichtnewsTH) June 24, 2020

Störung zwischen Hauptfriedhof und Bindersleben/Flughafen! Die Linie 4 verkehrt zwischen Wiesenhügel - Anger - Hauptfriedhof. Schienenersatzverkehr besteht zwischen Hauptfriedhof und Büropark AIRFURT. — EVAG_direkt (@EVAG_direkt) June 24, 2020

