Erfurter Restaurantmitarbeiterin überfallen - Kasse leergeräumt

Ein Mann in Handschellen (Symbolbild).

Erfurt. 28-Jähriger sitzt nach räuberischer Erpressung in U-Haft

Montagmorgen gegen 8.35 Uhr wurde eine 53-jährige Restaurantmitarbeiterin am Willy-Brandt-Platz in Erfurt überfallen. Die Frau betrat gerade das Lokal, als ihr ein 28-jähriger Erfurter folgte. Er hielt ihr ein Küchenmesser entgegen und forderte Bargeld, heißt es in einer Polizeimeldung.

Zielgerichtet nahm sich der Mann das Wechsel- und Trinkgeld und verschwand anschließend auf seinem Fahrrad. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen habe der 28-Jährige bereits kurze Zeit später gefunden werden können, heißt es weiter. Die Staatsanwaltschaft Erfurt erließ noch am Abend einen Haftbefehl. Dienstagmorgen wurde der Mann am Hauptbahnhof in einem Betrieb der Deutschen Bahn festgenommen. Hier sei er dabei erwischt worden, wie er Büros und Mitarbeiterschränke durchwühlte. Der Mann wurde Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

weitere Polizeimeldungen:

Ein Schwerverletzter bei Unfall auf A71

Zwei Männer bei Verpuffung schwer verletzt