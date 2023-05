Erneut Demonstrationen in Schleusingen

"Stop für das Asylantenheim" steht auf dem Plakat was Demonstranten in Schleusingen trugen.

Schleusingen. Am Mittwochabend kamen erneut Hunderte Menschen in Schleusingen zusammen, um zu demonstrieren. Die Polizei begleitete die Versammlungen.

Anlässlich zweier angemeldeter Versammlungen führte die Landespolizeiinspektion Suhl am Mittwoch einen polizeilichen Sicherungseinsatz in Schleusingen durch. Eine Privatperson meldete die erste Versammlung an, welche gegen 18.30 Uhr mit einer Standkundgebung auf dem Markt in Schleusingen startete.

"Ein sicheren Schulweg ohne Nazis" steht auf dem Plakat bei den Gegendemonstranten in Schleusingen. Foto: News5

Gegen 19.15 Uhr setzten sich die rund 380 Teilnehmer über die Burgstraße auf die Zeile in Bewegung. Die Abschlusskundgebung vor dem ehemaligen Krankenhaus endete gegen 20 Uhr. 48 Personen folgten dem Aufruf der angemeldeten Gegenversammlung des Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra.

Gegen 18.30 Uhr versammelten sich hier die Teilnehmer im Bereich der Straße "Zeile" in Schleusingen. Diese Versammlung endete gegen 19.30 Uhr. Laut Angaben der Polizei endeten beide Versammlungen ohne besondere Vorkommnisse.

