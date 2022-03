Dieser Fahrkartenautomat am Bahnhof Bad Sulza wurde in der Nacht zu Sonntag bei einer Explosion stark beschädigt.

Erneut fliegt Fahrkartenautomat in die Luft – diesmal in Bad Sulza

Bad Sulza. Sachschaden von 40.000 Euro. Mutmaßliche Täter wohl auf Hartgeld aus. Zwei Verdächtige festgenommen.

Gesprengt wurde am Bad Sulzaer Bahnhof in der Nacht auf Sonntag ein Fahrkartenautomat. Darüber informierte die Polizei am Sonntagvormittag. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich das Ganze gegen 3 Uhr.

Im Zusammenhang mit der Detonation soll ein Diebstahl stehen, der sich wohl aufs Geld im Automat bezog. Die Polizei war allerdings recht schnell vor Ort. So konnten zwei verdächtige Männer vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Sachschaden am Automat wird einer ersten Schätzung zufolge auf etwa 40.000 Euro veranschlagt.

Beim Beutegut soll es sich um eine Summe zwischen 2000 und 3000 Euro Hartgeld handeln. Aus Ermittlungsgründen wurden keine weiteren Angaben gemacht. Zeitnah wurden aber noch in der Nacht Bundespolizei beziehungsweise Sicherheitsleute der Bahn informiert, heißt es auf Nachfrage.

Bad Sulzas Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) hatte am Sonntagmittag davon erfahren. Der Verwaltungschef erklärte sein Unverständnis angesichts der Zerstörung.

Im Oktober 2021 war es am Bahnhof Apolda zur Sprengung eines Fahrkartenautomaten gekommen. Schaden damals: 10.000 Euro.