Erneut Hakenkreuz-Schmierereien in Kölleda

Kölleda/ Sömmerda. Die Polizeimeldungen aus Sömmerda.

Unbekannte haben erneut Hakenkreuze in blauer Farbe an eine Hausfassade in Kölledas Innenstadt gesprüht, meldet die Polizei. Die Schmiererei in der Herrengasse sei seit Ende September bereits der zwanzigste gleichgelagerte Fall, der bei der Polizei angezeigt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Anwohner werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen in den Abendstunden, wie auffällige Personen oder ungewöhnliche Geräusche, an die Polizeiinspektion Sömmerda unter der Telefonnummer 03634/3360 zu melden.

Fahrerflucht nach missachteter Vorfahrt

Ein Lkw-Fahrer verursachte Montagnachmittag in Sömmerda einen Unfall und flüchtete. Der Fahrer hatte in der Weißenseer Straße die Vorfahrt missachtet. Ein 67-jähriger Mazda-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Lkw nur vermeiden, indem er quer über die Fahrbahn auswich. Dabei kollidierte er mit einem VW im Gegenverkehr, heißt es in einer Polizeimeldung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Lkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen, die Angaben zu dem Lkw oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Sömmerda zu wenden.

