Polizeibekannte Tätergruppe greift erneut Discobesucher an und schüchtert Zeugen ein

Die Meldungen der Polizei für Apolda.

Zum wiederholten Male kam es am Klubhaus Apolda laut Polizei während einer Tanzveranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der mehrere Täter andere Besucher der Veranstaltung durch Schläge mit Händen und Fäusten verletzt haben.

Gegen 3.15 Uhr am Sonntag fügten demnach sechs männliche Personen im Alter von 21 bis 36 Jahren den Opfern im Alter von 21 bis 45 Jahren Verletzungen im Gesicht und an Armen und Beinen zu. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Zeugen vor Ort wurden laut Polizei von den polizeibekannten Tätern massiv eingeschüchtert. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Angebliche Microsoft-Mitarbeiter stehlen 10.000 Euro

Am Freitag gaben sich Betrüger gegenüber einem 72-jährigen Apoldaer am Telefon als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Sie überzeugten den Geschädigten, eine Fernzugriffsoftware zu installieren und überwiesen so von zwei Konten des Opfers laut Polizei etwa 10.000 Euro auf ausländische Konten. Nach Aussage der Banken ist die Aussicht auf Rückerhalt des Geldes sehr gering.

Betrunkene Autofahrerin verursacht 25.000 Euro Schaden

Am Samstagabend ereignete sich gegen 20 Uhr in Apolda in der Erfurter Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Apoldaerin fuhr laut Polizei mit ihrem Pkw ungebremst gegen ein geparktes Auto. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Unfallfahrerin einen Wert von 1,84 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

