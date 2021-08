Erneut Pferde auf Koppel in Thüringen verletzt

Altenburg. Auf einer Pferdekoppel im Altenburger Land ist eine Stute durch Stiche verletzt worden. Doch wie sich jetzt herausgestellt hat, blieb es nicht bei diesem einen Fall.

Unbekannte haben auf einer Koppel in Zschechwitz (Altenburger Land) eine Stute verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hatten die Besitzer bereits am 8. August Anzeige erstattet.

Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte dem Pferd absichtlich die Stich- und Schnittverletzungen zufügten. Die Tat muss zwischen Samstag, 7. August, 17 Uhr, und Sonntag, 8. August, 10 Uhr verübt worden sein.

Erst bei der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass Unbekannte in den vergangenen Monaten dort vier weitere Sportpferde auf ähnliche Art und Weise verletzt hatten.

Zeugen, die Verdächtiges an Pferdekoppeln im Bereich von Zschechwitz und Umgebung beobachtet haben, solleb sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung setzen.

Im vergangenen Jahr fügten Unbekannte mehreren Pferden in Thüringen Stichverletzungen zu. Eine Stute starb.