Bereits im März kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl zu einem Polizeieinsatz, nachdem das Objekt unter Quarantäne gestellt.

Suhl . Erneut hat es einen Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl gegeben. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Ursache der erneuten Schlägerei ist bisher nicht bekannt.

Erneut Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl

Die Suhler Polizei und Kräfte der Bereitschaftspolizei mussten am Donnerstag erneut in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl eine Schlägerei beenden. Was Anlass der Auseinandersetzung war, konnte die Polizei am Freitag noch nicht sagen. Die Ermittlungen hätten gerade erst begonnen, erklärte eine Sprecherin.

Drei Bewohner seien vorerst in Gewahrsam genommen worden. Sie sollen am heutigen Freitag vernommen werden. Zwei Personen hätten sich verletzt. Ein davon musste laut Polizei zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die Einsatzkräfte waren gegen 12.30 Uhr alarmiert worden. Den Beamten sei es schnell gelungen, die Situation wieder zu beruhigen. Es wird vermutet, dass die erneute Gewalt mit einem weiteren Vorfall vor Ostern zusammenhängen könnte. Das wollte die Polizei bisher aber nicht bestätigen.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag, den 9. April, war es zu einem Gewaltausbruch in der Einrichtung gekommen. Laut damaligen Polizeiangaben sollen bis zu 50 Menschen dran beteiligt gewesen sein. Beteiligte sogar mit Latten und Eisenstangen aufeinander eingeschlagen haben. Ein Mann musste damals mit Stichverletzungen in Krankenhaus eingeliefert werden.

Eine Frau war aus Angst vor einem Feuer aus dem 3. Stock gesprungen. Sie hatte sich dabei schwer verletzt.

Am Karsamstag hatte das Amtsgericht in Suhl gegen einen Verdächtigen Haftbefehl erlassen. Gegen den 28-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Ein zweiter Verdächtiger war bereits unmittelbar nach der Schlägerei vor Ostern festgenommen worden.

Vor etwa vier Wochen lösten außerdem Quarantänemaßnahmen wegen eines bestätigten Corona-Falls in der Unterkunft Unruhen aus. Damals holte die Polizei sogenannte „Störer“ aus der Einrichtung. Diese seien inzwischen anderweitig untergebracht worden.

Außerdem erhielten etwa 120 der damals rund 380 Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung inzwischen in Erfurt eine neue Unterkunft, um so die Zahl der Bewohner in der Suhler Einrichtung zu reduzieren.

