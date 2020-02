Stadtroda. Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in Stadtroda gesprengt. In jüngster Zeit waren immer wieder Bank-, Fahrkarten,- oder auch Zigarettenautomaten in Thüringen gesprengt worden.

Erneut Zigarettenautomat gesprengt - Beute unklar

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) einen Zigarettenautomaten gesprengt. Was sie erbeuteten und welches Sprengmittel sie bei ihrer Tat einsetzten, war laut Polizei zunächst unklar. Demnach lagen Einzelteile des Automaten, der Zigaretten sowie eine geringe Menge Bargeld auf der Straße verteilt.

In jüngster Zeit waren immer wieder Bank-, Fahrkarten,- oder auch Zigarettenautomaten in Thüringen gesprengt worden. Erst am frühen Sonntagmorgen wurde ein Zigarettenautomat in Altenburg (Landkreis Altenburger Land) in die Luft gejagt. Die Täter stahlen Tabakwaren und Bargeld.

In der Nacht zu Samstag schlugen Diebe bei einem Geldautomaten in Meuselwitz (Landkreis Altenburger Land) zu. Unbekannte stahlen zudem in der Nacht zu Freitag in Hohenfelden (Weimarer Land) einen kompletten Parkscheinautomaten.