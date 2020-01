Die Straße „An der Lache“ / „Hohenwindenstraße“ in Erfurt war am Sonntagmorgen lange gesperrt, weil Polizeibeamte Spuren sicherten.

Erfurt. Wie geht es dem Mann, in dessen Rücken Sonntag ein Messer bei einer Schlägerei abbrach? Das ist unklar. Er ist aus dem Krankenhaus verschwunden.

Erst Messer im Rücken und nun aus Krankenhaus verschwunden

Eine stundenlange Sperrung hatte am Sonntag in Erfurt für Aufsehen gesorgt. Hintergrund des Polizei-Einsatzes: Am Morgen waren 20 Männer aus Eritrea, die zuvor offenbar zusammen gefeiert hatten, aufeinander losgegangen.

Dabei wurde ein 26-Jähriger schwer verletzt. In seinem Rücken brach ein Messer ab. Wie es dem Mann jetzt geht? Dazu kann der Erfurter Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen nichts sagen. „Er ist aus dem Krankenhaus verschwunden“, erklärt er auf Anfrage dieser Zeitung, dass sich der Mann gegen ärztlichen Rat offenbar selbst entlassen hat.

Was aber steckt nun hinter der Schlägerei, bei der die Männer unter anderem mit Blumenpflanzkübeln aufeinander losgegangen sind. Dazu tappen die Ermittler derzeit nach wie vor im Dunkeln. Erkenntnisse darüber, dass die Hintergründe im Bereich des kriminellen Milieus oder der Organisierten Kriminalität zu suchen wären, gibt es bis dato nicht, wie der Oberstaatsanwalt bestätigt.

Die zunächst vier dringend Tatverdächtigen befinden sich nicht mehr in polizeilichen Gewahrsam. Gegen sie wird aber weiter wegen eines versuchten Tötungsdeliktes – jedoch besteht derzeit kein dringender Tatverdacht mehr gegen die vier Personen. Die sind den Ermittlern schon am Sonntag namentlich bekannt gewesen.