Erst mit Messer bedroht, dann von Unbekannten mit Glasflaschen angegriffen und verletzt

Kaltennordheim. Mehrere Straftaten ereigneten sich während eines Festivals in Südthüringen. So werden die Angreifer beschrieben.

Gleich mehrere Straftaten während eines Festivals "In der Aue" in Kaltennordheim (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) beschäftigen die Polizei in Zusammenhang mit einem 22-Jährigen. Der junge Mann war den Angaben zufolge in der Nacht zum 9. April 2022 kurz vor Mitternacht zunächst von einem Unbekannten im Bereich des Toilettencontainers mit einem Messer am Hals bedroht worden. Offenbar hatte dem Angreifer missfallen, dass der 22-Jährige zuvor eine Frau angesprochen hatte.

Gegen 2.20 Uhr verließ der junge Mann das Veranstaltungsgelände und traf im Bereich der Bushaltestelle auf eine Gruppe von fünf bis sechs unbekannten Männern. Diese schlugen mit Glasflaschen auf ihn ein und traten nach ihm. Verletzt konnte sich der 22-Jährige ins Auto seiner Mitfahrgelegenheit retten. Einer der Angreifer folgte ihm jedoch zum Fahrzeug und trat bei diesem den Außenspiegel ab.

Mehrere Personen, die mittel- oder unmittelbar mit den Taten in Zusammenhang stehen, konnte der junge Mann wie folgt beschreiben:

eine junge Frau im Alter zwischen 19 und 23 Jahren, circa 165 cm groß, schlanke Figur, lange blonde Haare, auffallend blaue Augen,

ein circa 20 Jahre alter Mann, etwa 175 bis 180 cm groß, normale bis kräftige Statur, rotes Basecap, hellblaue Jeans,

ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann, circa 200 cm groß, schlanke Figur, kurze dunkle Haare,

und ein circa 25 bis 30 Jahre alter Mann, etwa 190 cm groß, kräftige Gestalt, dunkle kurze Haare, Brille und Vollbart.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Taten beobachtet bzw. wer kennt die beschriebenen Personen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

