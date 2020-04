Ein Osternest mit Schokohase. In Arnstadt hat eine Frau eine Kassiererin mit einem Schokohasen beworfen (Symbolfoto).

Arnstadt. Dass die stressige Arbeit des Osterhasen nicht von jedem geachtet wird, zeigte sich in Arnstadt, als eine Frau eine Schokoladenversion des Hasen gegen den Kopf einer Kassiererin warf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ertappte Ladendiebin wirft mit Schokohasen

Eine ertappte Ladendiebin hat in Arnstadt (Ilm-Kreis) einen Schokoladenosterhasen als Wurfgeschoss eingesetzt. Zuvor waren die Frau und eine Begleiterin am Mittwoch beim Ladendiebstahl erwischt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Als die beiden Frauen im Kassenbereich vom Sicherheitsdienst angesprochen wurden, reagierten sie den Angaben zufolge zunächst mit wüsten Beschimpfungen und warfen dann den Schokohasen.

Das Geschoss traf eine Kassiererin am Kopf, die aber unverletzt blieb. Zu ihrem Alter sowie zum Alter der anderen Frauen wurden keine Angaben gemacht.

Motorrad rutscht in Auto – 16-Jähriger schwer verletzt