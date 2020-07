Verbranntes Essen in einer leeren Wohnung auf dem Sömmerdaer Obermarkt ruft am Freitagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Der Einsatz war dann Minutensache - dank Rauchmelder und aufmerksamen Nachbarn.

Essen auf dem Herd, keiner in der Wohnung

Aufregung in der Fußgängerzone. Mit Sondersignal fuhren am Freitag kurz nach 16 Uhr mehrere Feuerwehrfahrzeuge auf dem Obermarkt vor. Ein Rauchmelder im Woolworth-Mehrgeschosser hatte ausgelöst, ein aufmerksamer Nachbar hatte es gehört. Das war auch gut so. „Im Aufgang war niemand zu Hause“, berichtete Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld. „Aber alles gut. Wir waren schnell, haben das verbrannte Essen vom Herd genommen und die Wohnung belüftet.“ Das hätte auch schlimmer ausgehen können. So bleibt es wohl bei einigen notwendigen Reparaturen an Türen.