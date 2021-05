Essen: Polizei findet Mann und zwei Mädchen tot in Wohnung

Einsatzkräfte fanden in einer Wohnung in Essen drei Leichen. Ein erweiterter Suizid wird derzeit nicht ausgeschlossen.

Essen. In einem Mehrfamilienhaus in Essen haben Einsatzkräfte einen toten Mann sowie zwei tote Mädchen im Alter von vier und fünf Jahren gefunden.

In einer Wohnung in Essen hat die Polizei drei Leichen gefunden, einen 32 Jahre alten Mann sowie zwei Mädchen im Alter von vier und fünf Jahren.

Die Beamten seien am Sonntagmorgen von einer 31-jährigen Frau gerufen worden, weil sie nicht mehr in ihre Wohnung kam, wie die Ermittler berichteten. Die Frau habe die Nacht bei einer Bekannten verbracht und wollte am Morgen wieder zu ihrem Lebensgefährten und ihren Töchtern in die Wohnung.

Nachdem die Feuerwehr die Wohnung geöffnet habe, hätten die Polizisten die Leichen gefunden.

«Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein erweiterter Suizid wird derzeit nicht ausgeschlossen», heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Die 31-Jährige sei von Notfallseelsorgern betreut worden und befinde sich weiter in Behandlung.

Hilfe bei suizidalen Gedanken

Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter den kostenlosen Hotlines 0800 - 1110111 / 0800 - 111 0 222 und 116 123 anonym und rund um die Uhr Hilfe. Über die Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de) sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich. Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Dienste, die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken. Weitere Informationen und eine Auswahl an Hilfsadressen finden Sie unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote/

Vor 20 Jahren verschwand Peggy - ein ungeklärter Mord

Motorradfahrer bei Unfall in Berka/Werra schwer verletzt

Polizisten bespuckt und angegriffen: Konvolut von Anzeigen nach Zusammenkunft von Jugendlichen in Erfurt

Lkw rutscht bei Eisfeld 30 Meter hohe Böschung hinab