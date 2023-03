Fahndung: Nordhäuser Polizei sucht nach Scheckkartenbetrug Zeugen

Nordhausen. Die Kriminalpolizei Nordhausen fahndet nach drei Tätern, die einen Scheckkartenbetrug verübt und dabei insgesamt mehrere hundert Euro erbeutet haben.

Am 31. Dezember 2022 haben die drei Männer laut Landespolizeiinspektion Nordhausen gegen 18 Uhr eine Bankfiliale in der Grimmelallee in Nordhausen betreten. Mit der verlorengegangenen Geldkarte einer 58-Jährigen hoben sie an einem Geldautomaten einen hohen Geldbetrag ab.

Das Geldinstitut hat Videoaufnahmen gesichert, die der Kriminalpolizei vorliegen. Nun fahnden die Beamten nach den Tätern. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung (Aufnahmen der mutmaßlichen Täter).

Welchen Täter erkennen Sie?

Haben Sie die Täter beim Geldabheben beobachtet?

Können Sie weitere Angaben zu den Personalien der Täter machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

