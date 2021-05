Die Feuerwehr in Kölleda wurde in der Nacht zu Sonntag zu einem brennenden Pkw gerufen. (Symbolfoto)

Fahrer auf der Flucht: Auto geht in Kölleda nach Unfall in Flammen auf

Kölleda. Ein Auto brannte in Kölleda (Landkreis Sömmerda) lichterloh, nachdem es mit zwei Bäumen kollidiert war. Vom Fahrer und eventuellen Mitinsassen fehle noch jede Spur.

In der Nacht zum Sonntag kam es in Kölleda laut Angaben der Polizei gegen 1.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Demnach geriet das Auto, ein älterer Pkw vom Typ BMW, nach links von der Straße ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Anschließend ging das Fahrzeug in Flammen auf.

Mehrere Anrufe gab es daraufhin bei der Polizei und der Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Auto lichterloh, die Freiwillige Feuerwehr Kölleda konnte es löschen.

Personen waren demnach nicht mehr im oder am Fahrzeug anzutreffen. Ob der Unfall als Ursache für das Feuer war oder ob der BMW nachträglich in Brand gesetzt wurde, muss noch von der Kriminalpolizei ermittelt werden.

Nach ersten Erkenntnissen war das Auto nicht mehr zugelassen. Die Polizei stellte es sicher. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt rund 3000 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion in Sömmerda unter der Telefonnummer 03634/3360 entgegen.