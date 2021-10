Fahrer eines Kleintransporters unter Drogen und Diebstähle in Weimar

Weimar. Das sind die Polizeimeldungen aus Weimar.

Am 4. Oktober gegen 23.30 Uhr wurde in der Erfurter Straße in Weimar der Fahrer eines Kleintransporters, der im gewerblichen Güterverkehr unterwegs war, kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer die im Güterverkehr vorgeschriebenen Tageskontrollblätter nicht mitführte, heißt es in einer Polizeimeldung. Zudem reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Es folgte eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen dem Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz. Die Fahrzeugschlüssel und Papiere wurden an den zwischenzeitlich verständigten Fahrzeughalter übergeben, heißt es in der Meldung weiter.

Diebstähle aus Hinterhöfen in Weimar

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zudem meldet die Polizei mehrere Diebstähle. Zwischen 3. Oktober, 19 Uhr, und 4. Oktober, 11 Uhr, wurden von einem Hinterhof in der Teichgasse zwei dort abgestellte Fahrräder entwendet. Der oder die Täter gelangten vermutlich durch ein offenes Tor vom Herderplatz aus auf den Hof, meldet die Polizei. Die Räder waren mit einem Schloss aneinander gekettet. Eines der Fahrräder hat einen Wert von 5000 Euro. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 5300 Euro.

Am 4. Oktober wurde in der Heinrich-Heine-Straße ein mittels Kettenschloss gesichertes Moped Simson B51 in Orange entwendet. Die Eigentümerin hatte das Fahrzeug gegen 7.55 Uhr abgestellt. Als sie zurückkehrte, habe sie den Diebstahl des Kleinkraftrades bemerkt. Durch Anwohner wurde ausgesagt, dass das Moped seit mindestens 14 Uhr nicht mehr auf dem Hof steht. Das Moped, inklusive Schloss, habe einen Gesamtwert von 2320 Euro.

Unfall an der Autobahnanschlussstelle Nohra

Am 4. Oktober gegen 16.35 Uhr kam es auf der Landesstraße im Bereich der Autobahnanschlussstelle Nohra zu einem Verkehrsunfall. Ein von der Autobahn abfahrender Pkw-Fahrer wollte links in Richtung Troistedt abbiegen, missachtete hierbei eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt, heißt es in der Polizeiledung.

weitere Polizeimeldungen:

Eichendiebstahl am Hohenfelder Eichenberg

Zwei Männer bei Verpuffung in Zementwerk im Eichsfeld schwer verletzt