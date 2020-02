Schmiedefeld. Die Polizisten, die am Mittwochabend einen Autofahrer in Schmiedefeld kontrollieren wollten, mussten ihn nach dem Unfall aus dem Auto befreien.

Fahrer „flüchtet“ mit 30 km/h vor der Polizei und schrottet dabei Auto

Polizisten wollten am Mittwochabend einen Autofahrer in Schmiedefeld kontrollieren. Sie schalteten das Stopp-Signal ein und forderten den Mann so auf, anzuhalten. Doch er setzte laut Polizei seine Fahrt mit rund 30 km/h fort.

Die Polizisten sahen, wie er mehrfach mit seinem Fahrzeug nach links auf den Randstreifen geriet. Sie schalteten zusätzlich das Blaulicht ein, aber die Fahrt ging unbeirrt weiter. In einer Rechtskurve geriet der Autofahrer erneut nach links und fuhr mit dem Vorderrad über einen Baumstumpf.

Das Auto kippte und landete auf der Beifahrerseite. Die Beamten eilten zu Hilfe und befreiten den 58-Jährigen, der stark nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Mann war beim Unfall nicht angeschnallt und verletzte sich. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus und dort wurde ihm auch eine Blutprobe zur Bestimmung des Alkoholwertes abgenommen.

