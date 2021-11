In der Erfurter Altstadt kam es zu einem Vorfall zwischen einem Fahrer des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und einem 57-jährigen Mann (Symbolfoto).

Fahrer von Bodo Ramelow von 57-Jährigem in Erfurt verletzt – Auto des Ministerpräsidenten beschädigt

Erfurt. In der Erfurter Altstadt ist der Fahrer von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei einer Auseinandersetzung mit einem 57 Jahre alten Mann verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Donnerstagabend ist es in der Erfurter Altstadt gegen 20.15 Uhr zu einem Zwischenfall zwischen einem Fahrer des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) und einem 57-jährigen Mann gekommen. Laut MDR habe der Dienstwagen des Ministerpräsidenten an einer Baustelle im Parkverbot gestanden. Der Angreifer, wohl ein Anwohner, trat daraufhin heftig gegen das Auto.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 52 Jahre alte Fahrer im Zuge der darauffolgenden Auseinandersetzung leicht verletzt und das Auto des Ministerpräsidenten beschädigt.

Der Ministerpräsident befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls bei einer Veranstaltung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Aufgrund laufender Ermittlungen würden gegenwärtig keine weiteren Auskünfte erteilt, hieß es.

Nach Informationen des MDR soll es sich bei dem 57-Jährigen um einen Richter handeln.

