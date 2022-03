Fahrerflucht in Hildburghausen: Zusammenstoß zwischen Auto und Rad

Hildburghausen. Am Montag ist es in Hildburghausen zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Nachdem der PKW den Radler anfuhr, verließ er einfach die Unfallstelle.

Am Montag ist es in Hildburghausen laut Polizei zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 13.25 Uhr einen Radfahrer in der Eisfelder Straße an. Beim Überqueren der Fußgängerampel kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto. Daraufhin verließ er ohne seinen Pflichten nachzugehen die Unfallstelle. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ungefähr 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen haben sollen sich bitte unter der Tel. 03685 778-0 an die Polizei wenden.