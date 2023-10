Fahrerin mit über 3 Promille prallt bei Königsee mit Auto gegen Baum

Mit einem Atemalkoholwert von über 3 Promille hat eine Frau im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt einen Unfall gebaut. Die 50-Jährige wurde verletzt.

Am Mittwoch gegen 12 Uhr war eine 50-jährige Autofahrerin auf einem landwirtschaftlichen Weg von der B 90 kommend in Richtung Solsdorf unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Königsee kam sie nach links von der Fahrbahn an, fuhr die Böschung hinauf und stieß mit ihrem Auto gegen einen Baum. Danach überschlug sich das Fahrzeug.

Unfall mit über 3 Promille

Die Fahrerin wurde verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 3 Promille. Neben der Behandlung der Verletzungen in einem Krankenhaus wurde mit der 50-Jährigen auch eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

