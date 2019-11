Von einem Auto angefahren wurde am gestrigen Dienstagabend im Kreisverkehr bei Apfelstädt ein 16 Jahre alter Radfahrer. Er war ohne Licht unterwegs.

Fahrrad ohne Licht: 16-Jähriger am Kopf verletzt

Apfelstädt Nach Angaben der Polizei befuhr gegen 19.30 eine 76-Jährige mit ihrem Auto den Kreisverkehr bei Apfelstädt. Als sie in der Abfahrt nach Kornhochheim weiterfuhr, überquerte gerade ein 16- Jähriger auf einem unbeleuchteten Fahrrad diese Stelle.

Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Radfahrer stürzte und Verletzungen am Kopf davontrug. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto der 76-Jährigen entstand leichter Sachschaden.