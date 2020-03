In der Pößnecker Bahnhofstraße und in am Stadtbad waren Fahrraddiebe am Werk.

Pößneck. In Pößneck sind in den vergangenen Tagen zwei Fahrräder spurlos verschwunden: Am Stadtbad und in der Bahnhofstraße. Wer hat etwas gesehen?

Fahrraddiebe schlagen doppelt zu

Gleich zwei Mal schlugen Fahrraddiebe in Pößneck in den vergangenen Tagen zu: Vor dem Stadtbad wurde am 3. März ein Fahrrad gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Rad in den Fahrradständer gestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert, wie die Polizei Saalfeld mitteilt. Als er gegen 20.15 Uhr das Bad verließ, war das Rad nicht mehr da. Auch eine Absuche der näheren Umgebung habe nichts gebracht, heißt es. Bei dem matt schwarzen Fahrrad der Marke MTB „Radon“ black sin hardtail, Baujahr 2014 handelt es sich um ein Herrenfahrrad, 29 Zoll, mit Rahmengröße L. Das Rad sei ausgestattet mit einem Kettenblatt vorne, hinten 11 und einer SRAM-Schaltung. Einer Fox Gabel, zudem mit weißen Laufrädern, Mavic Croos max slr und vorn und hinten komplette Fahrradbeleuchtung. Das Fahrrad habe einen Wert von rund 2.500 Euro.

Weiteres Fahrrad in der Bahnhofstraße geklaut

Einen weiteren Fahrraddiebstahl entdeckte eine Frau aus der Bahnhofstraße am 4. März gegen 8 Uhr. Ihr Rad wurde ebenfalls am Nachmittag des 3. März oder in der darauffolgenden Nacht entwendet. Die Frau hatte ihr „Gartenfahrrad“ mit einem einfachen Fahrradschloss an die Träger der Balkone des Hauses angeschlossen. Bei dem ungefähr 20 Jahre alten, blauen Fahrrad wurden an Lenker und Gepäckträger jeweils ein Korb befestigt, teilt die Polizei mit. Am hinteren Korb befindet sich eine Blumenvase mit Plastikblumen. Die Beleuchtung ist mit Batterie funktionsfähig. Der Wert des Fahrrades betrage rund 25 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu dem Fahrraddieb und/oder dem Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla telefonisch unter entgegen.