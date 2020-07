Menteroda. Ein Radfahrer ist bei einem Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis so schwer verletzt worden, dass er zeitweise in Lebensgefahr schwebte.

Fahrradfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall nahe Menteroda ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 26-Jährige sei mit dem Fahrrad am Dienstagmorgen auf einer Landstraße bei Menteroda unterwegs gewesen, als eine Autofahrerin den Mann beim Überholen mit ihrem Wagen erfasste.

Der 26-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Noch an der Unfallstelle musste der junge Mann reanimiert werden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag weiter sagte, kam der Mann in ein Krankenhaus und sei inzwischen außer Lebensgefahr. Die 22 Jahre alte Autofahrerin habe einen Schock erlitten. Zum genauen Unfallhergang werde noch ermittelt.

