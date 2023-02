Fallender Fahrradständer in Meiningen verletzt Frau

In Meiningen wurde am Dienstag eine Frau von einem fallenden Fahrradständer getroffen. (Symbolbild)

Meiningen. Ein fallender Fahrradständer verletzte am Dienstag in Meiningen eine 21-Jährige. Unbekannte platzierten ihn auf einer Gittertür.

Opfer eines üblen Streiches wurde am Dienstag eine Frau in Meiningen. Unbekannte platzierten laut Polizeiangaben einen metallenen Fahrradständer, in den drei Räder passen würden, auf der Gittertür eines Hauses in der Nähe des Marktes.

Als die 21-Jährige durch diese Tür lief, fiel der Ständer hinunter. Dieser traf die Frau, verursachte einige blaue Flecken und verletzte sie leicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu den Täterinnen oder Tätern geben können, sollen sich bei der Polizei Schmalkalden-Meiningen melden.

