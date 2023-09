Falsche Dachdecker betrügen Mann im Kreis Sömmerda um 4500 Euro

Werningshausen Als sich der Hauseigentümer weigerte, das Geld zu zahlen, wurde er von den fünf Männern bedrängt.

Im Landkreis Sömmerda schlugen am Dienstag betrügerische Handwerker zu. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich fünf Männer in Werningshausen an der Haustür eines Mannes als Dachdecker ausgegeben. Sie boten an, dass Dach auszubessern. Den Angaben zufolge einigten sie sich auf mehrere hundert Euro für diese Leistung.

Nachdem ein Teil der Arbeiten durchgeführt war, forderten sie plötzlich 4500 Euro. Zunächst hätte sich der Hauseigentümer noch geweigert, diese Summe zu zahlen. Die Männer bedrängten ihn jedoch und nötigten ihn schließlich die geforderte Summe zu zahlen, heißt es weiter.

