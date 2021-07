Falscher Polizist stoppt Polizistin mit LED-Blaulicht

Werl. Ein 27-Jähriger hat sich in Nordrhein-Westfalen als Polizist ausgegeben. Dumm nur, dass er ausgerechnet eine Polizistin stoppte. Für seine Ausrede hatten die echten Beamten nur Erstaunen übrig.

Ein falscher Polizist ist in Werl in Nordrhein-Westfalen im Straßenverkehr ausgerechnet an eine Polizeibeamtin geraten. Der 27-Jährige versuchte noch, sein Verhalten als Scherz zu verkaufen, doch nun erwartet ihn ein Verfahren wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Verkehr, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der langsam fahrende Autofahrer war am Sonntag zunächst von der Polizistin auf ihrem Weg zur Arbeit überholt worden. Er habe dann an seiner Windschutzscheibe ein LED-Blaulicht eingeschaltet und der Frau ein Signal zum Anhalten gegeben. Als sie der Aufforderung nachkam, habe sich der Mann in Zivil als Polizeibeamter vorgestellt und die Papiere der zunächst nicht als Polizistin erkennbaren Frau gefordert.

Sie habe nach seinem Dienstausweis gefragt. Als er sich herausredete und sagte, er habe diesen vergessen, informierte sie ihre Kollegen. Für den Hinweis des falschen Polizisten, er habe sich bei der Polizei beworben und hoffe, dass sein „Spaß“ der Bewerbung nicht entgegenstehen werde, hatten die eintreffenden Beamten nur Erstaunen übrig, hieß es in der Mitteilung. Das Blaulicht des angeblichen Kollegen wurde sichergestellt.