Falsches Inkasso-Büro meldet sich bei Langewiesenerin

Eine 53-jährige Frau erhielt Montagnachmittag den Anruf von einem vermeintlichem Inkasso-Büro, das sie über eine noch zu leistende Zahlung von 5400 Euro für die Teilnahme an einem Gewinnspiel im Jahr 2017 informierte. Das Geld sollte an das Büro überwiesen werden. Dem kam die Frau aber nicht nach und informierte richtigerweise die Polizei, heißt es in einer Meldung.

Die Landespolizeiinspektion Gotha gibt in ihrer Meldung Tipps, die in solchen Fällen zu beachten sind: Angerufene sollen sich generell durch Mahnungen oder Drohungen von Inkasso-Büros nicht aus der Ruhe bringen lassen und die Polizei sofort informieren. Zudem sollten Betroffene keinesfalls auf solche Forderungen eingehen, keine Zusagen am Telefon machen und niemals persönliche Informationen, wie Telefonnummern, Adressen oder Kontodaten, weiter geben.

