Geisterfahrer an Unfall auf Autobahn beteiligt und geflüchtet

Eisfeld Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen VW Polo mit Sonneberger Kennzeichen.

Gegen 13:25 Uhr am Donnerstag soll laut Polizei ein Auto mit mindestens einem Fahrzeug auf der A73 im Bereich der Anschlussstelle Eisfeld-Nord kollidiert und dann weitergefahren sein.

Ein schwarzer VW Polo, besetzt mit einem älteren Mann am Steuer, soll an der Anschlussstelle falsch auf die Richtungsfahrbahn Coburg aufgefahren sein und seinen Weg in Richtung Suhl fortgesetzt haben. Den ersten Erkenntnissen nach soll es sich um einen schwarzen VW Polo handeln, an dem sich ein Kennzeichen des Landkreises Sonneberg befindet.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Pkw und dem Fahrer und nimmt in dem Zusammenhang Hinweise von Zeugen entgegen. Hinweise bitte an die Autobahnpolizeiinspektion unter Tel. 036601/70-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

