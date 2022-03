Familiärer Streit in Südthüringen eskaliert: Frau flüchtet aus Angst zu Bekannten

Lauscha. Die Polizei ist zu einem Einfamilienhaus in Südthüringen ausgerückt: Ein 45-jähriger Bewohner hatte getrunken und wurde aggressiv. Seine Ehefrau ergriff daraufhin die Flucht.

Mittwochnachmittag ist es zu einer familiären Auseinandersetzung in einem Einfamilienhaus in Lauscha gekommen. Ein 45-jähriger betrunkener Bewohner beschädigte Mobiliar und zerschlug eine Türscheibe, wobei er sich am Arm verletzte. Die 44-jährige Ehefrau flüchtete aus Angst zu einer Bekannten, die dann die Polizei informierte.

Da das aggressive Verhalten des Mannes sowie die Schwere der Schnittverletzung nur schwer eingeschätzt werden konnten, rückten mehrere Polizisten sowie der Rettungsdienst an. In seiner Wohnung trafen die Beamten dann den 45-Jährigen an und wirkten beruhigend auf ihn ein. Nachdem die Wunde im Rettungswagen versorgt werden konnte, kam der Mann in polizeiliches Gewahrsam.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wird er wieder entlassen werden. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.

