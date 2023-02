Fettexplosion in Altenburger Küche: 70-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Altenburg. Bei einem Brand in Altenburg ist ein Mann verletzt worden. Er hatte offenbar sein Essen auf dem Herd vergessen.

Ein 70-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Altenburg offenbar sein Essen auf dem Herd vergessen. Nach Auskunft der Feuerwehr kam es zu einer Fettexplosion in der Wohnung.

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Küche. Der Mieter kam mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Durch die starke Verrußung ist die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

