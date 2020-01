Feuer in einem Wohnblock in Nordhausen: Frau ist schwer verletzt, Polizei sucht Brandstifter

Nordhausen. Einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gab es am Montagabend in der Straße Vor dem Vogel in Nordhausen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.