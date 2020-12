Feuer in Wohnhaus in Eichenberg richtet hohen Sachschaden an

Kurz nach 2.00 Uhr am Sonntag war für die Männer der Stützpunktfeuerwehr Kahla und mehrerer freiwilliger Wehren im südlichen Saale-Holzland-Kreis die Nacht zu Ende. Per Notruf waren sie zu einem Wohnhausbrand nach Eichenberg gerufen worden. Es sei kein einfacher Brand gewesen, die Situation durch enge Bebauung in dem Dorf habe die Brandlöschung erschwert, sagte Frank Lötel, Leiter der Kahlaer Feuerwehr. Dass sie es mit einem ausgewachsenen Feuer zu tun bekämen, zeigte den anrückenden Wehren unter anderem aus Orlamünde, Kleineutersdorf und Stadtroda ein mächtiger Feuerschein, der schon von Weiten sichtbar war.

Foto: Fabian Peikow

Glücklicherweise konnten sich die Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen, noch bevor wir anrückten, so dass niemand verletzt wurde", sagte Lötel. Bei der Brandlöschung kam auch eine Drehleiter zum Einsatz, mit Wasser aus mehreren Strahlrohren versuchten die Männer, die Flammen zu ersticken. "Es stellte sich jedoch als schwierig heraus, da wir von oben wegen der Dachziegel nicht viel ausrichten konnten. Wir mussten den Brand von innen aus dem Haus heraus bekämpfen. Das ging nur mit Atemschutzausrüstung", erklärte Lötel. Wegen der kräftezehrenden Maßnahmen wurden im Verlauf der Nacht noch einmal Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten nachgefordert. Auch der Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz mit Pressluftatmern, der bei der Feuerwehr Hermsdorf stationiert ist, kam zum Einsatz. Eine zweite Drehleiter der Feuerwehr Stadtroda war genauso im Einsatz wie Feuerwehrleute aus dem benachbarten Saale-Orla-Kreis, unter anderem aus Pößneck. Gemeinsam sei es den Kameraden gelungen, ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Der Schaden am Brandhaus jedoch sei ziemlich groß, nicht nur das Dachgeschoss sei ausgebrannt, auch andere Gebäudeteile wurden zerstört. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen mit 300.000 Euro angegeben.

Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagmittag noch an, mit Wärmebildkameras wurde das gesamte Gebäude nach Glutnestern abgesucht. Zur Ursache des Brandes könne noch nichts gesagt werden, erklärte Lötel, dies müssten die Brandexperten der Kriminalpolizei in den nächsten Tagen untersuchen.

