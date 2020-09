Feuerwehr und Polizei fuhren gestern zu einem Einsatz in einem Supermarkt, in dem ein Feueralarm ausgelöst wurde (Symbolbild).

Greiz. In einem Supermarkt sorgte am Donnerstag ein Feueralarm für Aufregung.

Feueralarm in Greizer Einkaufsladen: Feuerwehr und Polizei rücken aus

Wegen eines Feueralarms in einem Greizer Einkaufsmarkt in der August-Bebel-Straße sind die Feuerwehr und die Polizei am Donnerstagvormittag ausgerückt.

Nach Angaben der Polizei konnten die Einsatzkräfte vor Ort feststellen, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte und keine Gefahrenlage vorlag.

Der Nahbereich wurde für die Dauer des Einsatzes kurzzeitig gesperrt.

