Feuerwehr bei Großbrand in Schönstedt im Einsatz

In Schönstedt kam es am Donnerstag zu einem Großbrand. Laut ersten Informationen brach das Feuer in einer Scheune aus.

Am Donnerstagmorgen hat die Leitstelle im Unstrut-Hainich Kreis einen Großbrand in Schönstedt gemeldet. Laut ersten Erkenntnissen brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einer Scheune aus.

Laut Angaben von Mdr Thüringen waren in der Scheune mehrere Fahrzeuge untergebracht. Für Menschen und Tiere habe keine Gefahr bestanden, heißt es weiter. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei ein Schaden von mindestens 300.000 Euro entstanden.

Warnung für Anwohner

Zudem warnte die Leitstelle über die Warn-App "Katwarn". Das Gebiet sollte weiträumig gemieden werden. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. "Achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen", hieß es weiter. Gegen 8.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.

