Die Feuerwehr in Eisenach rückte zweimal an einem Tag zum selben Wohnblock aus.

Eisenach. Zweimal rückte die Feuerwehr in Eisenach am Samstag zu Löscheinsätzen ins Wohngebiet im Norden der Stadt aus.

Feuerwehr muss zwei Brände an einem Tag im gleichen Wohnblock löschen

Nach Angaben der Stadtverwaltung von Eisenach brannte es am frühen Samstagmorgen gegen sieben Uhr zum ersten Mal in dem Wohnblock in der Straße An der Tongrube. Der Brandherd befand sich vor einer Wohnungstür im vierten Geschoss. Der Wohnungsinhaber konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Flammen löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes auf Brandstiftung.

Gegen 21 Uhr am gleichen Abend rückte die Berufsfeuerwehr von Eisenach wieder wegen eines Feuers im im Treppenhaus des gleichen Wohnblocks aus. Diesmal brannte ein im Hauseingang abgestellter Kinderwagen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Treppenhaus bereits völlig verraucht. Das Feuer konnte noch vor dem Übergreifen auf eine Wohnung gelöscht werden.

Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Eisenach-Mitte hielten während beider Einsätze Stellung in der Stadtfeuerwache.

Personen kamen bei beiden Bränden nicht zu schaden. Auch in diesem Fall übernahm die Polizei anschließend die Ermittlungen.