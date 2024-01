Die Freiwillige Feuerwehr Dornburg-Camburg ist zu einem Rettungseinsatz in die Fritz-Reuter-Straße in Camburg ausgerückt.

Blaulicht Feuerwehr rettet Frau aus verrauchter Wohnung in Camburg

Camburg Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem Rettungseinsatz in Camburg ausgerückt und befreite eine Frau aus einer verrauchten Wohnung.

Die Freiwillige Feuerwehr Dornburg-Camburg hat am Samstagmorgen eine Frau aus einer verrauchten Wohnung in der Fritz-Reuter-Straße in Camburg befreit. Die Einsatzkräfte waren kurz nach 5 Uhr wegen eines ausgelösten Rauchmelders alarmiert worden.

Wie die Feuerwehr informiert, war in der Wohnung Essen angebrannt. Die Frau, die von den Einsatzkräften gerettet wurde, habe indes geschlafen.

