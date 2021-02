Feuerwehreinsatz in Silkerode

Silkerode In Silkerode gab es am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz. Es blieb zum Glück nur bei Sachschaden.

Ein Schwelbrand in einem Wohnhaus in Silkerode im Eichsfeld führte am Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Die Kameraden hatten die Lage schnell unter Kontrolle. Laut Polizei brachte vermutlich ein technischer Defekt in einem Ofen, der mehrere Zimmer beheizte, und der damit verbundene Wärmestau in einer Wand, einen Holzbalken der Fachwerkwand zum Schmoren.

Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die 47-jährige Bewohnerin verbrachte die Nacht in einem anderen Haus.