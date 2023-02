In Bischofroda brannte es auf dem Spielplatz. (Symbolbild)

Feuerwerkskörper steckt Rutsche in Bischofroda in Brand

Bischofroda. In Bischofroda im Wartburgkreis haben Unbekannte durch einen Feuerwerkskörper einen Spielplatz in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Da wo sonst Kinder spielen, in der Eisenacher Straße in Bischofroda, musste gestern die Feuerwehr den Brand einer Rutsche und dem angrenzenden Holzgerüst löschen. Laut Polizeiangaben hatten Unbekannte wohl einen Feuerwerkskörper der Kategorie 1 gezündet und dabei das Spielgerät in Brand gesteckt.

Glücklicherweise konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Verursachern des Feuers geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0039075/2023 bei der Polizei unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden.

