Suhl. Der Sachschaden ist zwar gering, doch möglicherweise muss die Frau mit den Geruchsbelästigungen in ihrem Auto noch etwas länger kämpfen.

Fischabfälle in Auto geworfen

Unbekannte schlugen die Scheibe auf der Fahrerseite eines PKW ein, der in der Rosenkopfstraße in Suhl geparkt war. Danach warfen sie Fischabfälle ins Innere des Fahrzeugs. Die Schadenshöhe beträgt etwa 200 Euro. Festgestellt hat dies die Fahrzeughalterin am Donnerstag gegen 12 Uhr. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt.

Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

