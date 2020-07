Flächenbrand am Hang über der Miwo - Hubschrauber unterstützt Löscharbeiten

Seit mehreren Stunden kämpfen die freiwilligen Feuerwehren von Bad Berka und Umgebung am Samstag gegen einen Flächenbrand im einstigen Steinbruch nördlich des früheren Mineralwollewerkes. Aus bislang unbekannter Ursache war der Wildwuchs an einem Hang und auf einem Plateau in Brand geraten.

Das Feuer breitete sich über trockene Nadelbäume, Birken und Gräser aus. Für die Wehren ging es vor allem darum, ein Übergreifen auf benachbarte Waldstücke zu verhindern. Die Feuerwehrleute mussten dafür Löschwasser über lange Wege heranschaffen. Wichtige Unterstützung bekamen sie durch den Löschhubschrauber der Polizei. Er fand im Staubecken zwischen Bad Berka und Tiefengruben ausreichend Löschwasser.

Gegen 20.30 Uhr kam die Meldung „Feuer aus“. Der Einsatz war damit noch nicht beendet. Die Feuerwehrleute durchkämmten bis in den Abend die Brandfläche mit der Hacke, um Glutnester aufzuspüren.

