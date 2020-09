Flucht vor Polizei: 16-jähriger Mopedfahrer rammt Streifenwagen

Am Freitagabend versuchte ein 16-jähriger Mopedfahrer sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Zwischen Thimmendorf und Lückenmühle ignorierte er zunächst alle Anhaltesignale und flüchtete stattdessen, wobei auch ein Leitpfosten beschädigt wurde.

Beim Einbiegen in einen Waldweg habe der 16-Jährige schließlich die Kontrolle über sein Moped verloren, kollidierte mit dem Streifenwagen und kam zu Fall. Verletzungen zog er sich laut Polizei nicht zu, am Moped und am Streifenwagen entstand Sachschaden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt.

