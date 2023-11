Forstmaschine bei Brand im Saale-Orla-Kreis zerstört – 200.000 Euro Schaden

Ein sogenannter Forwarder (Rückezug oder Tragrückeschlepper), ein Fahrzeug das geerntetes Holz aus dem Bestand an den Lkw-befahrbaren Waldweg oder eine Straße vorliefert (Symbolbild).

Remptendorf. Im Saale-Orla-Kreis ist eine Forstmaschine ausgebrannt. Das war offenbar die Ursache:

Beim einem Brand ist im Saale-Orla-Kreis hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ging am Samstag gegen 14.35 Uhr die Meldung über eine brennende Forstmaschine in der Remptendorfer Bucht ein. Demnach wollte der Eigentümer die Rückemaschine umsetzen und nahm dabei Brandgeruch wahr. Er stellte daher die Maschine umgehend ab, die kurz darauf jedoch in Flammen stand.

Trotz zügigen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen der Maschine nicht verhindert werden. Der technische Defekt verursachte somit einen Schaden von circa 200.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.